Bayern 2 15:00 bis 16:00 Sonstiges "loslabern" 2016-10-24 20:03 Merken Loslabern über den Herbstempfang der FAZ in Berlin 2008. Eine Art monologisches Sprechen hebt an, es ist die Stimme des Autors, die zu hören ist. Es ist die am Mikrofon stattfindende Selbstkonfrontation mit dem eigenen, Monate zuvor entstandenen Text, der seinen Anfang nimmt in der Beschreibung eines initiatorischen Moments, und zwar exakt des Moments, der von der Empfindung und Denkbewegung zum Schreibakt führt. "In einer Aufwallung von Direktheit und quasi sinnfreier Intentionalität hatte der Höllor, die Arme von sich werfend himmelwärts, ausgerufen: LOSLABERN: Traktat, Traktat über den Tod, über Wahn, Sex und Text, und, erheitert von diesem soeben durch ihn hindurchgefahrenen Expressivitätsereignis: Bericht!" Es ist keine Autorenlesung, die im Studio aufgezeichnet wird. Aber auch kein dramatisches Sprechen, kein Inszenieren, kein verkünsteltes Adaptieren des Textes ins akustische Medium - und auch kein Hörspielmonolog. Die eigenen Interpretations- oder Rezitationsansätze des Autors und die im Studio gebotenen Möglichkeiten, in schmaler Differenz akustische Räume zu eröffnen, kennzeichnen das Konzept der Produktion. Rainald Goetz, geb. 1954, Autor. Veröffentlichungen u.a. "Irre" (1983), "Krieg" (1986), "Katarakt" (1992). Weitere BR-Produktionen "Heute Morgen" (2001), "Johann Holtrop" (2013). Auszeichnungen u.a. Mülheimer Dramatikerpreis (1988, 1993, 2000), Georg-Büchner-Preis (2015). In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Rainald Goetz Regie: Leopold von Verschuer