NDR Info 17:05 bis 17:30 Sonstiges Forum am Sonntag Lebenstraum Schriftsteller. Vom langen Weg zum gedruckten Buch Merken Schreibkurse, Studiengänge, Workshops - Bücher schreiben liegt im Trend. Aber was dann? Was passiert, wenn die Idee Gestalt angenommen hat? Wie wird aus dem Manuskript ein gedrucktes Buch? Die einen schicken es selbst an Verlage, andere suchen sich einen Agenten, oder nehmen die Veröffentlichung selbst in die Hand wie etwa über Book on demand. Was ist sinnvoll? Gespräche mit Dozenten, Agenten und Lektoren zeigen die verschiedenen Stationen auf, die ein Autor passieren kann und muss, wenn er sein Buch auf den Markt bringen will. In Google-Kalender eintragen