SWR 2 23:03 bis 00:00 Sonstiges Musikpassagen Die Stellvertreter. Von Puppen und künstlichen Menschen in der Musik Merken Nur ein einziges Lied kann sie singen, nur einen Tanz tanzen, nur einen Satz sprechen: Olympia, die schöne Puppe in Jacques Offenbachs Oper "Hoffmanns Erzählungen". Die Puppe, der künstliche Mensch: Ein Wunschbild des männlichen Begehrens, die Verkörperung einer wissenschaftlichen und philosophischen Allmachtsfantasie, eine Beseelung toten Materials. Künstliche Wesen wie E.T.A. Hoffmanns Olympia, der Golem, die Maschinenfrau Maria aus dem Film "Metropolis" oder Frankenstein erzählen vom Wahn des Menschen, sich ein Ebenbild zu erschaffen. Diese Hybris der Fantasie - thematisiert in zahlreichen Filmen, Comics, Erzählungen und Romanen - findet ihr musikalisches Pendant nicht nur in bloßen Vertonungen dieser zahlreichen Schöpfungsgeschichten, sondern auch in gewissen Formen der Computermusik - wie etwa bei der Band Kraftwerk und ihrem Konzept der "Menschmaschine". Notgedrungen unvollständig spannt die Sendung den Bogen von den goldenen Jungfrauen des griechischen Schmiedegottes Hephaistos bis zu den tönenden Schaltkreisen der Gegenwart. In Google-Kalender eintragen