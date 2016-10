SWR 2 20:03 bis 23:00 Oper Giuseppe Verdi: "Un ballo in maschera" Melodramma in tre atti Merken Melodramma in tre atti In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Piotr Beczala (Riccardo, Graf von Warwick und Gouverneur von Boston), Simon Keenlyside (Renato, ein Kreole, sein Sekretär und Ehemann von Amelia), Anja Harteros (Amelia, dessen Frau), Okka von der Damerau (Ulrica, eine Wahrsagerin), Sofia Fomina (Oscar, P