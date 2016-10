SWR 2 15:05 bis 17:00 Sonstiges Zur Person Die Sopranistin Miriam Feuersinger Merken Feuersinger - das ist kein Künstlername, sondern ein Geschenk! Der Name leitet sich von den Feuersängern ab: von Tiroler Hirten, die abends am Feuer zusammen sangen. Er passt ideal zu Miriam Feuersinger: Die Sopranistin möchte das Publikum mit ihrem Gesang berühren, damit der musikalische Funke überspringt. Sie stammt aus Österreich, hat bei dem legendären Gesangslehrer Kurt Widmer in Basel studiert und in den letzten Jahren mit ihrer klaren, schlanken und wendigen Stimme auf sich aufmerksam gemacht. Vor allem das Lied und die geistliche Musik liegen ihr am Herzen. "Wenn ich einen Text verinnerliche, ihn in meinem Herzen bewege, dann kann ich ihn ganz persönlich zu Klang machen. An der geistlichen Barockmusik habe ich besonders große Freude, denn auch die Inhalte bedeuten mir viel", sagt Miriam Feuersinger. In ihrer Heimat Vorarlberg hat sie eine eigene Konzertreihe mit Bach-Kantaten ins Leben gerufen und dieses Repertoire auch mit etlichen großen Dirigenten der Alten Musik musiziert. Für ihre CDs mit Kantaten des Bach-Zeitgenossen Christoph Graupner erhielt sie diverse Schallplattenpreise, u.a. den Echo-Klassikpreis und den Preis der Deutschen Schallplattenkritik. In Google-Kalender eintragen