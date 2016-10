hr2 17:05 bis 18:00 Sonstiges Kaisers Klänge Musikalische Streifzüge Eisberg voraus. Der Klang vom Untergang Merken Heute gehen Kaisers Klänge direkt an Bord des Luxusliners HMS Titanic, um bei dessen Ende dabei zu sein. Quasi in Echtzeit erleben wir den Untergang in Form einer großen musikalischen Erzählung, durchsetzt mit den Berichten Überlebender. Mit schneidenden Akkorden nähert sich der Eisberg, während die Passagiere harmlosen Tanzschlagern lauschen. Rauschend versinkt der Ozeanriese in der nächtlichen See, wobei die Weisen der Titanic-Bordband als Unterwassermusik immer weiter klingen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Niels Kaiser