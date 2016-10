hr2 10:45 bis 13:00 Sonstiges Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 2016 An die deutsche Journalistin und Publizistin Carolin Emcke Live Merken Der Stiftungsrat des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels schreibt in seiner Begründung: "... der Börsenverein ehrt damit die Journalistin und Publizistin, die mit ihren Büchern, Artikeln und Reden einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Dialog und zum Frieden leistet. Ihre Aufmerksamkeit gilt dabei besonders jenen Momenten, Situationen und Themen, in denen das Gespräch abzubrechen droht, ja nicht mehr möglich erscheint. Carolin Emcke setzt sich schwierigen Lebensbedingungen aus und beschreibt - vor allem in ihren Essays und ihren Berichten aus Kriegsgebieten - auf sehr persönliche und ungeschützte Weise, wie Gewalt, Hass und Sprachlosigkeit Menschen verändern können. Mit analytischer Empathie appelliert sie an das Vermögen aller Beteiligten, zu Verständigung und Austausch zurückzufinden. Das Werk von Carolin Emcke wird somit Vorbild für gesellschaftliches Handeln in einer Zeit, in der politische, religiöse und kulturelle Konflikte den Dialog oft nicht mehr zulassen. Sie beweist, dass er möglich ist, und ihr Werk mahnt, dass wir uns dieser Aufgabe stellen müssen." In Google-Kalender eintragen Moderation: Martin Maria Schwarz Gäste: Gäste: Seyla Benhabib (Laudatio)