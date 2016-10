hr2 06:05 bis 07:30 Sonstiges Geistliche Musik Glocken der evang. Kirche in Naumburg-Elbenberg, Kreis Kassel Merken <bk>Buxtehude: Aria "La Capricciosa" BuxWV 250 (Harald Vogel, Orgel)<ek><bk>Krebs: Kantate "Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist" (Gesine Adler, Sopran; Britta Schwarz, Alt; Tobias Hunger, Tenor; Tobias Berndt, Bass; Collegium Vocale Leipzig; Merseburger Hofmusik, Leitung: Michael Schönheit)<ek><bk>Vivaldi: Sonate C-Dur RV 779 (Karl Suske, Violine; Burkhard Gletzner, Oboe; Thomas Reinhardt, Fagott; Christine Schornsheim, Orgel)<ek><bk>Fauré: Messe pour les pêcheurs de Villerville (Choeur de la Chapelle Royale; Ensemble Musique Oblique, Leitung: Philippe Herreweghe)<ek><bk>Dupré: Präludium und Fuge g-Moll op. 7 Nr. 3 (Gabriel Dessauer, Orgel)<ek><bk>J.S. Bach: Kantate BWV 89 "Was soll ich aus dir machen, Ephraim" (Joanne Lunn, Sopran; Robin Tyson, Countertenor; Peter Harvey, Bass; Monteverdi Choir London; English Baroque Soloists, Leitung: John Eliot Gardiner) In Google-Kalender eintragen