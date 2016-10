SWR 03:10 bis 03:35 Krimiserie Graf Yoster gibt sich die Ehre Die letzte Expertise D, F 1968 SW Merken Eine Million Pfund will das Britische Museum für eine mittelassyrische Plastik zahlen - wenn bewiesen wird, dass sie echt ist. Für diese Frage gibt es einen maßgeblichen Experten: Lord Timberly. Timberly schickt Graf Yoster ein Buch über Papageien, gerät in ungeheure Erregung, als Yoster ihm bei der Fernsehsendung, in der er die Plastik als echt erkennt, eben diese Plastik bringt und muss dann überraschend verreisen. Yoster findet in seinem Haus nur noch einen Papageien, der ihm zwar weiterhilft, aber nicht entscheidend nützen kann. Erst als Graf Yosters Diener Johann von einer Landpartie zurückkommt, wird die letzte Expertise über die Plastik des Regengottes gegeben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lukas Ammann (Graf Yoster) Wolfgang Völz (Johann) Hans Zesch-Ballot (Lord Anthony Timberly) Hans Timerding (W. W. Double) Horst Naumann (Sir Shandy) Günther Ungeheuer (Butler Jonathan) Peter Böhlke (TV-Moderator) Originaltitel: Graf Yoster gibt sich die Ehre Regie: Michael Braun Drehbuch: Wilfried Schröder Kamera: Gernot Roll, Kurt Gewissen Musik: Peter Fischer