Bayern 4 19:00 bis 22:00 Oper Gaetano Donizetti: "La favorite" Opéra in vier Akten. In französischer Sprache Dolby Live Die letzte international umjubelte Rolleninterpretation von El?na Garan?a war keine Geringere als Carmen: Die aus Riga stammende Mezzosopranistin hat die berühmte Bühnenfigur Georges Bizets diskret als grenzenüberschreitendes, ortloses Phänomen präsentiert, ungebunden an südländisches Temperament im engeren Sinn. El?na Garan?a wusste ihren distanzierten Charme der "kühlen Blonden" mit denrebellischen Zügen der Figur kurz zu schließen: eigensinnig, aber unwiderstehlich! So ist die Opernszene nun sehr gespannt, was die Lettin aus der wesentlich weniger populären, aber umso interessanteren Léonor de Guzman machen wird - aus der Heldin in Gaetano Donizettis französischer Oper "La Favorite"! BR-KLASSIK überträgt die Premiere am Münchner Nationaltheater wie gewohnt live. Dirigent Karel Mark Chichon und Regisseurin Amélie Niermeyer bilden das Leitungsteam dieser Neuproduktion. Gäste: El?na Garan?a (Léonor de Guzman), Matthew Polenzani (Fernand), Mariusz Kwiecien (Alphonse XI), Mika Kares (Balthazar), Joshua Owen Mills (Don Gaspard), Elsa Benoît (Inès), Chor der Bayerischen Staatsoper, Bayerisches Staatsorchester, Karel Mark Chichon (L