puls 4 01:40 bis 03:50 Abenteuerfilm Hidalgo - 3000 Meilen zum Ruhm USA, M 2004 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Zu Beginn des 20. Jahrhunderts zählt der Halbindianer und Postkurier Frank T. Hopkins (Viggo Mortensen) auf seinem höchst eigenwilligen Pferd Hidalgo zu den zuverlässigsten Langdistanzreitern der Vereinigten Staaten. Ihre definitive Bewährungsprobe erleben Hengst und Herrchen jedoch auf der anderen Seite der Erdkugel, wo sich Hopkins im Pferderennen "Ocean of Fire", das sich über 3000 Meilen erstreckt, einen persönlichen Traum erfüllen will.

Joe Johnston, zuverlässiger Lieferant für familiengerechtes Abenteuerkino von "Rocketeer" bis "Jurassic Park III", entführt den Zuschauer auf einen bildgewaltigen Abenteuerurlaub in die Sahara. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Viggo Mortensen (Frank Hopkins) Zuleikha Robinson (Jazira) Omar Sharif (Sheikh Riyadh) Louise Lombard (Lady Anne Davenport) Adam Alexi-Malle (Aziz) Saïd Taghmaoui (Prinz Bin Al Reeh) Silas Carson (Katib) Originaltitel: Hidalgo Regie: Joe Johnston Drehbuch: John Fusco Kamera: Shelly Johnson Musik: James Newton Howard Altersempfehlung: ab 12