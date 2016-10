puls 4 06:55 bis 07:25 Dokusoap Lenßen & Partner Selbstmord in der Dusche Selbstmord in der Dusche D 2005 2016-10-26 06:00 HDTV Merken In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Ingo Lenßen, Katja Hansen, Sandra Nitka, Tim Riedel, Christian Storm, Gabi von Polsdor Originaltitel: Lenßen & Partner