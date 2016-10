DR Kultur 20:03 bis 22:00 Sonstiges Konzert Merken <bk>Tarik O'Regan: "Magnificat et Nunc dimittis" <ek><bk>Pawel ?ukaszewski: "Magnificat et Nunc dimittis" für Saxofon, gemischten Chor und Orchester <ek><bk>Carl Philipp Emanuel Bach: "Magnificat" für Soli, gemischten Chor und Orchester D-Dur Wq 215 (Laurence Servaes, Sopran; Susanne Langner, Alt; Florian Sievers, Tenor; Jakob Ahles, Bass; Stefanie Unger, Saxofon; Hugo-Distler-Chor Berlin; NFM Leopoldinum Kammerorchester Wroc?aw, Leitung: Stefan Schuck, Hartmut Rohde) In Google-Kalender eintragen