DR Kultur 18:30 bis 20:00 Sonstiges "Nachtgeschwister, provisorisch" Hörspiel nach den Romanen "Das Provisorium" von Wolfgang Hilbig und "Nachtgeschwister" von Natascha Merken Ein Bändchen mit Gedichten ist der Auslöser für eine leiden­schaftliche Korrespondenz. Die Frau setzt alles in Bewegung, um den Verfasser der Zeilen zu treffen. Dieser lebt jedoch in der DDR. Als er plötzlich ein Reise-Visum bekommt, beginnt eine Liebesbeziehung. Doch der Mann ist anders, als sie ihn sich erfunden hat. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Martina Gedeck (Sie), Christian Redl (Er), Conny Wolter (Moderatorin), Susanne Stein (Pflegerin), Hilmar Eichhorn (Trinker) Regie: Ulrich Lampen Musik: Steffen Schleiermacher