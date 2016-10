TV5 06:53 bis 07:45 Sonstiges Reflets Sud Alphonse Tay, retour à Akplolo / Entre les ondes 2016 Merken Au sommaire : "Alphonse Tay, retour à Akplolo": Retraité après avoir fait carrière à l'Unesco, le togolais Alphonse Tay décide de mettre son expérience au service de son village natal, Akplolo. Entre les rêves d'exil des jeunes et une forme d'immobilisme des aînés, il plaide pour un développement raisonné, sans rupture avec le passé et qui renforce la cohésion sociale... à défaut de rendre riche ! "Entre les ondes": A l'est de la République démocratique du Congo, dans un contexte de guerre civile, un seul média se positionne comme étant le garant d'une information précise et sans parti pris : Radio Okapi. Celle-ci a fêté ses dix ans en 2012. Réalisation : Rémi Briand (Congo RDC, 2013) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Wendy Bashi Originaltitel: Reflets Sud Regie: reportage d'André Zaleski, reportage de Rémi Briand