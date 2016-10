ZDF neo 18:50 bis 19:30 Krimiserie Monk Mr. Monk und das Baseballfieber USA 2003 Stereo 16:9 HDTV Merken Als ein Milliardär und seine junge Frau erschossen in ihrem Wagen aufgefunden werden, erkennt Monk sofort, dass der Anschlag nicht dem Gatten, sondern seiner sofort toten Frau gegolten hat. Der nur einmal getroffene Mann konnte vor seinem Tod noch eine kryptische Botschaft formulieren, um auf den Täter hinzuweisen. Doch was bedeutet "Große Cousinen essen 15 Pizzas"? Eine harte Nuss für Monk, der nebenbei auch noch Benjys Baseball-Künste verbessern soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Shalhoub (Adrian Monk) Bitty Schram (Sharona Fleming) Jason Gray-Stanford (Lt. Randall Disher) Ted Levine (Captain Leland Stottlemeyer) Christopher Wiehl (Scott Gregorio) Rainn Wilson (Walker Browning) Michael B. Silver (Lyle Turrow) Originaltitel: Monk Regie: Michael Spiller Drehbuch: Hy Conrad Kamera: Hugo Cortina Musik: Patrick Williams Altersempfehlung: ab 12