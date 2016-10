RTL NITRO 08:45 bis 09:35 Fantasyserie Zurück in die Vergangenheit Privatdetektive unter sich USA 1989 HDTV Live TV Merken Sam springt ins Jahr 1953 und steht vor einem Toten. Es ist der Privatdetektiv Phil Grimsley, der Partner von Nick Allen, in dessen Körper sich Sam befindet. Von Seymour, einem Nachbarn und Bewunderer, der kurze Zeit später das Zimmer betritt, erfährt Nick, dass Phil von einem Mann namens Klapper getötet wurde, der danach zum Blue Island Club gegangen sei. Nick macht sich schleunigst zu diesem Club auf, um Klapper zu treffen. Zuvor aber findet er in einer Schublade noch ein Manuskript. Er kennt das Buch, das daraus entstanden ist, aber da er sich nicht mehr genau daran erinnern kann, bittet er Al, den genauen Inhalt herauszufinden. Der berichtet ihm kurze Zeit später, dass es den Titel "Wer tötete Grimsley und Allen" trug. Die Leser konnten 10.000 Dollar gewinnen, wenn sie den Mörder errieten. Tatsächlich wurde der Fall nie geklärt, aber die meisten Leute hielten Allison, die Frau von Phil Grimsley, für die Mörderin. Sam verhindert nicht nur den zweiten Mord sondern sorgt dafür, dass der wahre Mörder gefasst wird. Seine Mission hat auch noch einen unerwünschten Nebeneffekt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Dr. Sam Beckett) Dean Stockwell (Albert "Al" Calavicci) Claudia Christian (Allison) Willie Garson (Seymour) Richard Riehle (Lt. Lannon) Paul Linke (Lionel) Tony Heller (Nick Allen) Originaltitel: Quantum Leap Regie: Aaron Lipstadt Drehbuch: Tom Blomquist, Scott Shepherd, Donald P. Bellisario Musik: Mike Post