Deutschlandfunk 15:05 bis 16:00 Sonstiges Rock et cetera Progressiv, reif, melancholisch. Bruce Soord und seine Band The Pineapple Thief Merken Mitte August erschien mit "Your Wilderness" das elfte Studioalbum von The Pineapple Thief. Die Progressive Rock-Formation um den englischen Mastermind Bruce Soord klingt darauf noch progressiver, reifer, dichter - aber auch wie gewohnt melancholisch. Dunkle Stimmung gehöre zu seinem Leben dazu, sagt Soord, denn: "Musik weist mir dann den Weg aus der Dunkelheit." Die acht Stücke des Albums wurden von der Band eingespielt, der Ex-Porcupine-Tree-Schlagzeuger Garvin Harrison produzierte dazu die Drum-Spuren. Pünktlich zum Herbst haben The Pineapple Thief eine Deutschlandtour angekündigt. In Google-Kalender eintragen Moderation: Tim Schauen