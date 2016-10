ORF 3 01:10 bis 02:00 Diskussion DENK mit KULTUR Marianne Mendt und Clemens Unterreiner A 2016 2016-10-29 12:15 Stereo 16:9 Merken Fernab standardisierter Fragen lädt Sängerin Birgit Denk wieder zum humorvollen und hintersinnigen Gespräch ein: Ab 17. September plaudert die Moderatorin wieder mit prominenten Gästen aus der österreichischen Kulturlandschaft über Persönliches und Aktuelles und singt mit ihnen! Mit dabei sind unter anderem Piotr Beczala, der Tom Jones covert, Zoryana Kushpler und ihre Interpretation von Whitney Houstons "I Will always love you", Bo Skovhus samt einem Dean Martin-Klassiker sowie Nina Proll, die den Sommerhit 2016 - "Ham kummst" - zum Besten geben wird. Eine Musikauswahl, die ganz dem Motto der Sendung entspricht: Hochkultur trifft auf Populärkultur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Birgit Denk Gäste: Gäste: Marianne Mendt (Sängerin und Schauspielerin), Clemens Unterreiner (Opernsänger) Originaltitel: DENK mit KULTUR