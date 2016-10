ORF 3 17:50 bis 19:25 Musikfilm Der Vogelhändler D 1953 2016-10-24 15:35 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Verfilmung der gleichnamigen Operette von Carl Zeller. Adam und seine Verlobte Christel wollen heiraten, doch es fehlt dem Vogelhändler an Geld. Um die Hochzeit finanzieren zu können, besorgt Christel ihm eine Anstellung beim Fürsten. Allerdings missversteht Adam die Geste völlig: Er ist davon überzeugt, Christel habe eine Affäre mit dem Fürsten. Im Gegenzug verliebt er sich unverhofft in die Frau des Fürsten, die, getarnt als Bauernmädchen Marie, den Gerüchten um die Untreue ihres Mannes auf den Grund gehen will. Musikfilm, Deutschland 1953 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ilse Werner (Fürstin Marie-Louise) Gerhard Riedmann (Vogelhändler Adam) Wolf Albach-Retty (Fürst Ysenheim-Erbach) Eva Probst (Christel von der Post) Günther Lüders (Hofsekretär Weps) Siegfried Breuer (Marquis de Tréville) Erni Mangold (Hofdame Ernestine) Originaltitel: Der Vogelhändler Regie: Arthur Maria Rabenalt Drehbuch: Curt J. Braun Kamera: Willy Winterstein Musik: Carl Zeller, Bert Grund Altersempfehlung: ab 12