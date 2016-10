ORF 3 14:00 bis 15:55 Abenteuerfilm Münchhausen D 1943 Nach dem Roman "Wunderbare Reise zu Wasser und zu Lande" von Gottfried August Bürger 20 40 60 80 100 Merken Hans Albers in seiner Paraderolle als Lügenbaron, nach einem Drehbuch von Erich Kästner: Im Schloß zu Bodenwerder erzählt der mit ewiger Jugend gesegnete "Lügenbaron" Münchhausen einer jungen Schönheit von seinen mannigfachen Abenteuern: Die führen ihn unter anderem an den russischen Zarenhof, wo er sich eine Affäre mit Katharina genehmigt, in türkische Gefangenschaft, in den tödlichen Intrigenreigen von Venedig, wo er auf Casanova trifft, und auf den Mond, wo allerlei Monströsitäten auf den Astronauten lauern. Einen direkten Vorläufer von Indiana Jones mit der polygamen Umtriebigkeit des frühen James Bond spielt Bilderbuchdraufgänger Hans Albers in dieser exzellenten Märchenverfilmung aus den UFA-Studios. Leuchtende Farbphotographie, verschwenderisches Dekor, revolutionäre Trickeffekte und bestens aufgelegte Darsteller sorgen für ein rundum gelungenes Filmvergnügen. Mit: Hans Albers (Baron Münchhausen), Hans Brausewetter (Freiherr von Hartenfeld), Marina von Ditmar (Sophie von Riedesel), Brigitte Horney (Zarin Katharina II.), Gustav Waldau (Giacomo Casanova), Ilse Werner (Prinzessin Isabella d'Este), Leo Slezak (Sultan Abd-ul-Hamid), Marianne Simson (Frau im Mond), Ferdinand Marian (Graf Cagliostro), Käthe Haack (Baronin Münchhausen), Hermann Speelmans (Christian Kuchenreutter), Hilde von Stolz (Louisa La Tour). D, Abenteuer-Komödie, 1943 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hans Albers (Baron Münchhausen) Wilhelm Bendow (Der Mondmann) Michael Bohnen (Herzog Karl von Braunschweig) Hans Brausewetter (Freiherr von Hartenfeld) Marina von Ditmar (Sophie von Riedesel, die Verlobte von Hartenfeld) Andrews Engelmann (Fürst Potemkin) Käthe Haack (Baronin Münchhausen) Originaltitel: Münchhausen Regie: Josef von Báky Drehbuch: Berthold Bürger, Rudolf Erich Raspe, Erich Kästner Kamera: Werner Krien, Konstantin Irmen-Tschet Musik: Georg Haentzschel Altersempfehlung: ab 6