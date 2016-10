ORF 2 03:05 bis 03:50 Magazin Ein barockes Juwel CZ 2013 Stereo 16:9 Merken "Am 24.Juli wurde zu Mittag ein Mahl für 72 Gäste arrangiert, abends gab es eine neue italienische Oper von Scarlatti, die sehr gelobt wurde, denn sie war wirklich einfallsreich." So konnte man 1768 im "Wiener Diarium" über die Auftragsoper anlässlich der Hochzeit von Prinz Johann Nepomuk zu Schwarzenberg in Krumlov lesen. Der Komponist, Giuseppe Scarlatti, hatte davor 20 Jahre in Wien gewirkt. Aufgeführt wurde das "Intermezzo giocoso" seinerzeit im Barocktheater der Burg in Cesky Krumlov und dort wurde es 2011 an seinem Originalschauplatz originalgetreu rekonstruiert und aufgeführt. Zusätzlich zu den vergnüglichen Kostproben aus dem Werk wird in dieser Dokumentation die beeindruckende Maschinerie des einzigartigen Barocktheaters gezeigt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie