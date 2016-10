ORF 1 02:45 bis 03:25 Krimiserie Criminal Intent - Verbrechen im Visier Zwillingsmord USA 2011 Stereo Untertitel 16:9 Merken In den Geschäftsräumen einer Firma, die ein Internet-Dating-Portal betreibt, werden die Zwillinge Thomas und Parker Gaffney (beide: Thad Luckinbill) ermordet aufgefunden. Wie sich herausstellt, lagen die beiden in einem Rechtsstreit mit Danielle Magee (Natalie Gold), der Eigentümerin des Portals. Die Brüder behaupteten, Danielle hätte ihm die Idee für ihr Unternehmen gestohlen. Ins Visier von Goren (Vincent D'Onofrio) und Eames (Kathryn Erbe) gerät unter anderem PJ Edwards (Pawel Szajda). Er ist der Geschäftspartner und der Geliebte von Danielle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent D'Onofrio (Det. Robert Goren) Kathryn Erbe (Det. Alexandra Eames) Jay O. Sanders (Captain Joseph Hannah) Julia Ormond (Dr. Paula Gyson) James Van Der Beek (Rex Tamlyn) Leslie Hendrix (Dr. Elizabeth Rodgers) Thad Luckinbill (Parker Gaffney/Thomas Gaffney) Originaltitel: Law & Order: Criminal Intent Regie: Jean de Segonzac Drehbuch: Julie Martin, Chris Brancato Kamera: Michael Green Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 16