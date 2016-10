ORF 1 16:25 bis 18:30 Fußball Fußball Bundesliga live 12. Runde: Rapid Wien - Austria Wien Das Spiel A 2016 Stereo Live 16:9 Merken Am 12. Spieltag der österreichischen Bundesliga kommt es zum 319. Wiener Derby zwischen dem FK Rapid und SK Austria. Es ist das am zweithäufigsten gespielte Fußballderby in Europa. In den bisherigen 318 gespielten Partien war Rapid 132 Mal besser, es gab 71 Unentschieden, Austria siegte 115 Mal. Zuletzt trafen die Teams am 3. Spieltag aufeinander, Rapid gewann das Auswärtsspiel 4:1. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Boris Kastner-Jirka, Analyse: Helge Payer