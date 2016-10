Schweiz 2 23:05 bis 01:10 Krimi James Bond 007 - Der Mann mit dem goldenen Colt GB 1974 Nach dem Roman von Ian Fleming 2016-10-23 02:40 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Profikiller Scaramanga (Christopher Lee), der Mann mit drei Brustwarzen und gefürchtetem goldenen Colt, lebt auf einer Privatinsel im Chinesischen Meer. Dort geht er absonderlichen Kampfspielen nach. Auch betreibt er eine gigantische Hightechanlage, für die er ein Gerät zur direkten Umwandlung von Sonnenenergie in Strom, Solex genannt, in seine Gewalt gebracht hat. Da der Westen im Zeitalter der Öl- und Energiekrise auf diese sensationelle Erfindung nicht verzichten kann, wird Geheimagent James Bond (Roger Moore) ausgeschickt, das Solex wiederzubeschaffen. Und schon erhält er eine goldene Kugel zugeschickt - zum Zeichen dafür, dass er auf Scaramangas Abschussliste steht. Eine erste Spur führt 007 nach Beirut, wo eine Nachtklubtänzerin im Bauchnabel die goldene Kugel trägt, mit der ein Kollege Bonds durch Scaramanga beseitigt wurde. In Hongkong erhält Bond die Unterstützung der Agentin Mary Goodnight (Britt Ekland). Er macht zudem die Bekanntschaft der schönen Andrea (Maud Adams), die ihm - nicht ganz freiwillig - auf der Suche nach Scaramanga weiterhilft. In Bangkok trifft Bond endlich auf den Gesuchten und dessen Spiessgesellen, den Giftzwerg Schnick-Schnack (Herve Villechaize). 007 wird in aufregende Kämpfe mit Sumoringern und Thaiboxern verwickelt, steht eine haarsträubende Boots- und Autohatz durch - und jagt schliesslich Scaramanga per Wasserflugzeug auf dessen Insel nach. Dort nimmt ihn Scaramanga in Empfang, führt dem Staunenden seine Energiezentrale vor und verwickelt ihn als Gentleman-Bösewicht in ein "Duell der Titanen". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roger Moore (James Bond) Christopher Lee (Scaramanga) Britt Ekland (Mary Goodnight) Maud Adams (Andrea) Hervé Villechaize (Schnick-Schnack) Clifton James (J. W. Pepper) Bernard Lee ('M') Originaltitel: The Man with the Golden Gun Regie: Guy Hamilton Drehbuch: Richard Maibaum, Tom Mankiewicz Kamera: Ted Moore, Oswald Morris Musik: John Barry Altersempfehlung: ab 12