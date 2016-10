BonGusto 21:05 bis 21:30 Magazin Nordlichter - Kulinarisch skandinavisch In Hülle und Fülle N Merken Tina erkundet heute Hardanger, ein malerisches Fjord-Tal, das auch als Norwegens Obstgarten bekannt ist. Im Frühling explodieren hier förmlich die Wildkräuter und essbaren Pflanzen. Hoch auf einem Gletscher bereitet Tina ein typisch norwegisches Getränk zu, das sie zu Fjord-Forelle serviert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: New Scandinavian Cooking