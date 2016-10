Schweiz 1 15:00 bis 15:35 Dokumentation Wunder der Tierwelt - Raubvögel GB 2014 2016-10-23 04:30 Stereo HDTV Merken Raubvögel sind zu Recht gefürchtet: Sie jagen mit effektiv eingesetzter Kraft, unerreichter Schnelligkeit und beispielloser Präzision. Diese Fähigkeiten unterscheiden sie von allen anderen Vögeln und machen sie zu den Herrschern der Lüfte. Doch welche anatomischen Besonderheiten sind erforderlich, um einen Lebensraum so zu dominieren, wie es den Raubvögeln gelingt? Ob es die kräftigen, gekrümmten Klauen mancher Greifvögel sind oder ihr ultraleichtes, direkt mit dem Atmungssystem verbundenen Skelett - Raubvögel sind für die in ihrem speziellen Lebensraum erforderliche Jagd immer perfekt ausgerüstet. Das macht sie unbesiegbar - und zu einem Wunder der Tierwelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Wonder of Animals