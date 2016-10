Schweiz 1 11:00 bis 11:55 Diskussion Sternstunde Philosophie Klaus Maria Brandauer über die Rolle seines Lebens CH 2016 2016-10-23 00:10 Stereo HDTV Merken Er gab den Bösewicht Max Largo im James-Bond-Film "Sag niemals nie", spielte Hendrik Höfgen in der oscarprämierten Verfilmung von "Mephisto" und Meryl Streeps ungeliebten Ehemann in "Jenseits von Afrika". Wirklich zu Hause fühlt sich der deutsch-österreichische Schauspieler Klaus Maria Brandauer allerdings auf der Theaterbühne, etwa als Hamlet oder als König Lear. Doch wie geht das eigentlich: in andere Rollen schlüpfen? Kann ein guter Schauspieler auch sich selbst spielen? Und was heisst es, im wahren Leben sich selbst zu sein? Barbara Bleisch spricht mit dem Shakespeare-Liebhaber, der zurzeit Artist in Residence des Zürcher Kammerorchesters ist, über die Welt als Bühne und über die Suche nach Echtheit in den Rollen, die einem das Leben aufgibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Barbara Bleisch Gäste: Gäste: Klaus Maria Brandauer (Schauspieler) Originaltitel: Sternstunde Philosophie