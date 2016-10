Nick 03:05 bis 03:30 Jugendserie Unfabulous Wieso Liebe? USA 2007 Merken Auf dem Rummel, wo Addie und Jake ihr halbjähriges Zusammensein feiern wollen, sagt Jake etwas zu Addie, das so ähnlich klingt wie "Ich liebe dich". Fortan schiebt Addie Panik, dass ihr freies Leben zu Ende sein könnte. Sie wird sogar von furchtbaren Visionen geplagt, in denen sie sich selbst und Jake als Rentnerpärchen sieht. Daraufhin gibt sie sich Jake gegenüber sehr distanziert. Doch schließlich klärt sich das Missverständnis auf: Jake sagte nämlich gar nichts von Liebe - sondern, dass er Addie schätze und sie "gut leiden" könne. Ob die Wahrheit Addie wirklich besser gefällt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emma Roberts (Addie Singer) Malese Jow (Geena Fabiano) Bianca Collins (Patti Perez) Emma Degerstedt (Maris) Raja Fenske (Jake Behari) Talon Aiden Hunt (Gianni) Mary Lou (Mary Ferry) Originaltitel: Unfabulous Regie: Joe Menendez Musik: Michael Kotch Altersempfehlung: ab 12