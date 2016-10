Nick 11:40 bis 13:05 Trickserie Jimmy Neutron Jimmy Neutron - Der mutige Erfinder USA 2002-2006 Merken Jimmy Neutron ist ein superintelligenter Junge, der mit seinem Roboterhund Robby in Retroville lebt. Ständig macht er fantastische Erfindungen und hin und wieder muss er sogar die Welt retten. Als Jimmy sich wünscht, dass seine Eltern verschwinden, wird sein Wunsch erhört und alle Eltern aus Retroville von Außerirdischen entführt. Kurzerhand macht sich Jimmy mit Robby und seinen Freunden Carl Wheezer und seiner Rivalin Cindy auf den Weg ins All, um bei den Außerirdischen die Rückgabe der Eltern zu fordern. Die Freunde fliegen mit einer von Jimmy selbstgebauten Rakete los und erleben das Abenteuer ihres Lebens. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Adventures of Jimmy Neutron, Boy Genius Regie: Keith Alcorn, John A. Davis