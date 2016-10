n-tv 01:10 bis 01:50 Dokumentation Wildnis Großstadt - Bären im Keller USA 2014 16:9 HDTV Live TV Merken Wenn der Lebensraum von Tieren immer weiter eingeschränkt wird, dringen sie in Wohngebiete ein. So finden auf dem gepflegten Golfplatz in Australien erbitterte Revierkämpfe zwischen Kängurus statt. In Moskau streifen ganze Rudel von Straßenhunden umher. Und in Amerika kann es passieren, dass ein Schwarzbär im Keller seinen Winterschlaf halten möchte. Die n-tv Doku forscht nach. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Urban Jungle