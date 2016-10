n-tv 20:15 bis 20:40 Dokumentation Super-Sinne der Tiere - Unterirdisch USA 2014 2016-10-23 03:10 16:9 HDTV Merken Tiere sind perfekt an ihre Umgebung angepasst. Die Arten, die ihren Lebensraum unter die Erde verlagert haben, entwickelten regelrechte Super-Sinne und sie machen das Beste aus dem, was die Erde ihnen zu bieten hat. Ihr Einfallsreichtum versorgt sie ausserdem mit Nahrung und beschützt sie vor ihren Feinden. Der im Erdreich hausende Wombat zum Beispiel hat kleine Augen, aber kann exzellent hören. Der Maulwurf hat sich im Laufe der Evolution sogar so an das Leben im Untergrund angepasst, dass einige Arten völlig blind sind und stattdessen mit ihrer Nase die Umgebung ertasten können. Die Dokumentation erforscht beeindruckende Tunnelsysteme und zeigt die Tiere, die darin leben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Super Senses