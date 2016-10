n-tv 19:05 bis 20:00 Dokumentation Safari-Paparazzi: Wildlife pur SA 16:9 HDTV Live TV Merken Es ist Paarungszeit in Afrika! Neben der Futtersuche und dem täglichen Überlebenskampf müssen die männlichen Tiere nun auch noch die Weibchen beeindrucken. Manchmal haben Safari-Touristen das Glück, dieses Balzverhalten mitzuerleben. Doch nicht immer versteht man, was sich in der Tierwelt gerade abspielt. Theo Pagel, Direktor des Kölner Zoos, kommentiert beeindruckende Bilder, die von Touristen aufgenommen wurden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Caught In the Act