n-tv 15:05 bis 16:00 Dokumentation Die verrücktesten Unterkünfte Europas D 2014 16:9 HDTV Live TV Merken Übernachten mal anders: In ganz Europa zieht es immer mehr Urlauber in ungewöhnliche Hotels. Im "Scube Park" in Berlin schläft man in einem 9 Quadratmeter großen Holzwürfel. In Österreich gibt es ein Baumhaus, das in einer 300 Jahre alten Linde erbaut wurde. Tierisch wird es dagegen im "Tree Inn" in Norddeutschland, denn hier gibt es ein Baumhaus mitten in einem Wolfscenter. Von Ufo-Baumhäusern bis zu schwimmenden Hütten - n-tv testet 6 exotische Hotels und prüft, in welchem das größte Abenteuer wartet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die verrücktesten Unterkünfte Europas