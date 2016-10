Kabel1 Doku 12:55 bis 13:45 Dokumentation Restoration Man - Retter der Ruinen Ein Pumpwerk in Newgate State GB 2012 16:9 HDTV Merken Das Designer-Paar Alison und Matthew Gray wünscht sich für sich und seine zwei Kinder ein Haus in der Nähe von London. Sie haben sich in eine alte viktorianische Pumpstation verliebt und wollen das Gebäude aufwändig herrichten. Doch die Kosten für den Umbau werden immer höher, und Alison und Matthew scheuen sich, wichtige Entscheidungen zu treffen. George Clarke greift ihnen unter die Arme. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: George Clarke Originaltitel: The Restoration Man