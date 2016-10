Kabel1 Doku 10:45 bis 11:25 Dokumentation Expedition ins Unbekannte Die verlorene Stadt in der Kalahari USA 2015 16:9 HDTV Merken Die Kalahari-Wüste im Süden Afrikas soll die sagenumwobene verlorene Stadt beherbergen. Josh will sie finden und durchquert dafür die raue Wüste, macht Bekanntschaft mit wilden Tieren und betrachtet die Lage von oben - in einem offenen Helikopter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Expedition Unknown