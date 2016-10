Sat.1 18:55 bis 19:55 Reportage Julia Leischik sucht: Bitte melde dich Raúl / Ricardo D 2016 16:9 HDTV Merken John sucht nach seinem Vater Raúl, der kubanischer Gastarbeiter in der DDR war und kurz nach der Geburt seines Sohnes Deutschland verlassen musste. Dana sucht indes nach ihrem Vater Ricardo, deren Vater ebenfalls ein kubanischer Gastarbeiter war. Die Familie lebte sogar zwei Jahre auf Kuba, doch die Ehe ging in die Brüche. Seit Kindesalter hat Dana ihren Vater nicht mehr gesehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Julia Leischik Originaltitel: Julia Leischik sucht: Bitte melde Dich