Sat.1 10:15 bis 11:10 Dokusoap Auf Streife D 2013 16:9 HDTV Merken Nachts droht die Situation vor einem Club zu eskalieren, als eine junge Frau versucht, zwei streitende Männer auseinanderzubringen. Die Polizisten greifen beherzt ein und können Schlimmeres verhindern. Vorerst. Denn sie ahnen nicht, dass sie erneut anrücken müssen und dieses Mal auch die Frau in Gefahr ist. Dann werden zwei junge Mädchen beim Diebstahl in einer Parfümerie erwischt. Ihr Geständnis erweicht nicht nur das Herz der Verkäuferin, sondern rührt auch die Beamten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife