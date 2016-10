RBB 00:45 bis 01:15 Reportage Hochzeit mit Hindernissen Wie junge Polen um ihr Glück kämpfen D 2016 2016-10-24 09:00 HDTV Live TV Merken Grzegorz und Zosia wollen heiraten. Es soll ein rauschendes Fest werden. Das Problem ist nur: sie haben kein Geld. Freunde und Familie sollen bei Grzegorz und Zosias Hochzeit dabei sein. Und obwohl sie es alle finanziell nicht leicht haben, haben sie sich in den Kopf gesetzt, dass es ein grandioses Fest werden soll. Alle tragen dazu bei nicht zuletzt mit dem berühmten polnischen Improvisationstalent. Sogar die Eheringe werden selbst gemacht. Und nach der formellen Eheschließung im Standesamt geben sich Grzegorz und Zosia einfach am wilden Weichsel-Ufer noch einmal das Ja-Wort. Einer ihrer Freunde soll sie dort "trauen". Das spart nicht nur Geld, sondern ist unkonventionell und passt deshalb auch viel besser zu ihnen, finden die beiden. Diese jungen Polen lassen sich nicht unterkriegen und kämpfen um ihr Glück. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Hochzeit mit Hindernissen Regie: Griet von Petersdorff