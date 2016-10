RBB 22:00 bis 22:40 Magazin rbb Sportplatz Aktuelles vom Sport in Berlin und Brandenburg D 2016 2016-10-23 04:50 Merken Zu Gast: Marcelinho: Marcelinho ist zurück in Berlin. In 165 Spielen für die "Alte Dame" verzauberte der Brasilianer mit der stetig wechselnden Haarpracht die Fans mit seiner Ballkunst. Am 25. März 2017 streift der mittlerweile 41-Jährige ein letztes Mal das blau-weiße Trikot über - bei seinem Abschiedsspiel im Olympiastadion. Am Sonntag beehrt er uns im Sportplatz-Studio und erzählt von seinen schönsten Momenten bei der Hertha. Union Berlin: Tor-Garantie in Aue: Die Köpenicker sind gemeinsam mit Spitzenreiter Braunschweig die torgefährlichste Mannschaft der Liga. Gegen Erzgebirge Aue wollen die Berliner am Sonntag nachlegen und sich im oberen Tabellendrittel festsetzen. In zwölf Spielen gegen die Sachsen blieb Union nur einmal torlos. Können Quaner und Co. wieder abliefern? Regionalliga Nordost: Cottbus beim Schlusslicht: Seit fünf Spielen sind die Lausitzer ungeschlagen. Dennoch beträgt der Abstand zu Spitzenreiter Jena bereits neun Punkte. Um die Aufstiegshoffnungen zu wahren, ist ein Erfolg beim Tabellenletzten TSG Neustrelitz Pflicht . Auch Viktoria Berlin will oben dranbleiben. Der Tabellendritte muss im Derby beim SV Babelsberg antreten. Füchse Berlin: Pflichtaufgabe gegen Aufsteiger: Nach dem erfolgreichen Einzug in die nächste Runde des EHF-Cups geht es für die Füchse in der Bundesliga weiter. Zu Gast ist der HC Erlangen. Als Aufsteiger sollten die Mittelfranken für den Klubweltmeister keine allzu große Hürde darstellen. Eisbären Berlin: Die Suche nach Konstanz: Dem Rekordmeister fehlt momentan die Beständigkeit. Die Doppelbelastung in der DEL und der Champions League wollen die Berliner aber nicht als Ausrede gelten lassen. Speziell am Verhalten in den Über- und Unterzahlsituationen will Cheftrainer Uwe Krupp arbeiten. Können die Eisbären am Sonntag gegen den Tabellenvierten Adler Mannheim bereits etwas davon zeigen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Marcelinho (Fußballspieler) Originaltitel: rbb Sportplatz