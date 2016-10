RBB 19:00 bis 19:27 Magazin Täter - Opfer - Polizei Der rbb Kriminalreport Verkehrsunfall mit Fahrerflucht / Kunstdiebe gesucht / Wer kennt die Internetbetrüger? / Trickdieb unterwegs D 2016 2016-10-23 01:55 HDTV Live TV Merken Verkehrsunfall mit Fahrerflucht: Am Morgen des 08. Oktober wurde in Berlin Reinickendorf ein Fußgänger von einem Kleinwagen überrollt. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Fahrer des Unfallwagens ist flüchtig. Die Polizei sucht außerdem Zeugen des Unfalls. Kunstdiebe gesucht: Mit Bildern einer Überwachungskamera sucht das Berliner Kommissariat für Kunstdelikte nach einem Mann und einer Frau, die in Verdacht stehen, acht Gemälde gestohlen zu haben. Die Bilder wurden am 31. Januar aus einer Galerie in Berlin Mitte entwendet. Wer kennt die Internetbetrüger? Die Polizei in Neuruppin sucht nach den Tätern, die am 12. April ein Handy im Internet bestellten und das Paket mit gefälschten Papieren in einem Paketshop in Fehrbellin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) in Empfang nehmen wollten. Trickdieb unterwegs: In jüngster Zeit wurden aus Strausberg (Landkreis Märkisch-Oderland) Fälle von Trickdiebstahl gemeldet. Dabei klingelte jeweils ein Mann bei älteren Menschen und gab sich als Mitarbeiter der GEZ aus. Unter dem Vorwand, Kontrollen durchführen zu müssen, gelangte er in die Wohnungen. Gesprächsweise bekam er Einblick in die finanzielle Situation seiner Opfer. In einem Fall gelang es ihm, den Geschädigten abzulenken und ihm EC-Karte und Geld zu stehlen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Uwe Madel Originaltitel: Täter - Opfer - Polizei