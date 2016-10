RBB 14:00 bis 16:00 Fußball Fußball, Regionalliga Nordost 2016 Live HDTV Live TV Merken Allzu große Sprünge traut sich der SV Babelsberg nicht zu. Für Cem Efe, Trainer der Potsdamer, zählt nur eines: "Wir wollen so schnell wie möglich unten weg, alles andere wäre Träumerei." Etwas größere Ziele verfolgt der FC Viktoria 89. Als drittbestes Team der vergangenen Rückrunde haben die lange als wenig konstant geltenden Berliner gezeigt, was in ihnen steckt. Wer die Partie im Karl-Liebknecht-Stadion letztlich für sich entscheiden kann, zeigt das rbb Fernsehen am 23. Oktober live ab 14 Uhr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie