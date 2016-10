RBB 12:30 bis 13:15 Dokumentation Lichters Schnitzeljagd Rheinischer Samba und Römischer Eintopf D 2014 HDTV Live TV Merken Das Codewort ?Zuckerhut' bringt ihn diesmal richtig in Bewegung. Horst Lichter bekommt ein wenig Nachhilfe beim Samba Tanzen am Eifelplatz. Wie geht das denn alles zusammen? Ganz einfach: Am Eifelplatz in Köln trifft er auf Myriam Chebabi, eine Brasilianerin mit Leidenschaft und Rhythmus im Blut. Dat ?Kölsche Mädsche vom Zuckerhut' kam wegen der Liebe ins Rheinland und die hält bis heute. Auf der Speisekarte steht Moqueca de peixe- ein brasilianischer Fischeintopf. Anschließend verläuft sich der Fernsehkoch im römischen Park und lernt in Xanten die Geheimnisse der römischen Küche kennen. Marianne Hilke vom Archäologischen Park bereitet auf einer Feuerstelle eine echte römische Mahlzeit zu und führt Horst in einen unterirdischen XXL Kühlschrank. In diesen alten Gewölben wurden schon damals Fässer und Lebensmittel gekühlt und das klappt auch heute noch. Am Ende des Tages weiß Horst Lichter, dass schon die alten Römer Sorbeteis mit Früchten ohne Sahne schlemmten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Horst Lichter Originaltitel: Lichters Schnitzeljagd