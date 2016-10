RBB 09:00 bis 10:20 Komödie Das kann doch unseren Willi nicht erschüttern D 1970 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Wie jedes Jahr machen sich Schwärme von teutonischen Touristen auf den Weg an die Adria. Nur Willi Hirsekorn aus Castrop-Rauxel hat bislang keine Pläne. Das ändert sich jedoch, als die zickige Nachbarin Mizzi Buntje voller Stolz von ihrem anstehenden Italien-Urlaub erzählt. Kurz entschlossen werden die Koffer gepackt und schon rauscht Willi in seinem Wagen mit seiner Frau Sieglinde, Tochter Lotti und Sohn Kuno der Sonne entgegen. Allerdings wird die Fahrt an der Grenze leicht verzögert, weil der Familienhund Luitbert keinen Reisepass besitzt! Mizzi Buntje sitzt derweil mit Gatten Heimo und Tochter Petra im vollen Reisebus. "Inkognito" mit an Bord: Petras heimlicher Geliebter Herbert, der die Reise nutzen will, um sich bei ihren spießigen Eltern einzuschmeicheln. Endlich im Ferienort Jeselo angekommen, landen die "verfeindeten" Familien ausgerechnet im selben Hotel. Der Ort selbst hat sich bereits auf die Touristenhorden eingestellt. Überall gibt es deutsches Bier und Bratwurst - und "man spricht deutsch". Am Strand kommt Willi kaum zur Ruhe, denn seine Kinder hecken einen Streich nach dem anderen aus. Natürlich darf im Sommerurlaub auch eine kleine Romanze nicht fehlen. Willi und Heimo lassen sich von der attraktiven Clementine gehörig den Kopf verdrehen. Es dauert jedoch nicht lange, bis die Ehefrauen der beiden Schmalspur-Casanovas Wind von der Sache bekommen. In letzter Sekunde kann Herbert seinen "Schwiegervater in spe" Heimo vor Mizzis Zorn bewahren. Willi hat da weniger Glück. Kein Wunder, wenn Sieglinde in ihrem Hotelzimmer plötzlich einer spärlich bekleideten Strandschönheit gegenüber steht. Beim großen Abschiedsfest sind solche Turbulenzen natürlich längst vergessen. Die Buntjes feiern gemeinsam mit den Hirsekorns, und alle sind sich einig: es war ein toller Urlaub! Filmspaß mit Heinz Erhardt, der seinen Lebensweg so skizzierte: "Humorist, Kabarettist, Schauspieler, Chansonnier, Schriftsteller, Dichter, Komponist, Ehemann, Vater und Großvater". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Heinz Erhardt (Willi Alfons Hirsekorn) Ruth Stephan (Sieglinde Hirsekorn) Günther Jerschke (Heimo Buntje) Käte Jaenicke ('Mizzi' Buntje) Hans Terofal (Luitbert) Irina von Bentheim ('Lotti' Hirsekorn) Nicolai von Bentheim ('Kuno' Hirsekorn) Originaltitel: Das kann doch unsren Willi nicht erschüttern Regie: Rolf Olsen Drehbuch: Rolf Olsen Kamera: Franz Xaver Lederle Musik: Erwin Halletz Altersempfehlung: ab 6