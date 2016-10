RTS Un 22:40 bis 23:25 Sonstiges New York, unité spéciale Triste réalité USA 2016 Merken Les producteurs d'une télé-réalité de rencontres font du Sergent Benson et de l'équipe du SVU des participants au show lorsqu'ils enquêtent sur une candidate qui aurait été violée. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mariska Hargitay (Olivia Benson) Kelli Giddish (Amanda Rollins) Ice-T (Odafin Tutuola) Peter Scanavino (Dominick Carisi, Jr.) Raúl Esparza (Rafael Barba) Robert John Burke (Ed Tucker) Larisa Oleynik (Lizzie Bauer) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Alex Chapple Drehbuch: Julie Martin, Warren Leight, Brianna Yellen, Robert Brooks Cohen