N24 Doku 22:55 bis 00:00 Dokumentation Explosionen außer Kontrolle USA 2008 Merken Egal ob fehlgeschlagene Raketenstarts, verunglückte Gefahrguttransporte oder Unfälle in der Chemiefabrik: Oft sind es nur geringfügige technische Mängel, ein winziger Funke oder eine kleine Unachtsamkeit, die ein absolutes Inferno heraufbeschwören. Die N24-Dokumentation "Explosionen außer Kontrolle" zeigt spektakuläre Aufnahmen verheerender Explosionen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Explosions gone wrong