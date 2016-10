N24 Doku 22:15 bis 23:15 Dokumentation Rätsel der Vergangenheit: Das Auge Gottes USA 2014 Merken Diese Episode versucht zu klären, ob die seltsamen Formen, die im Universum vorkommen, die Rätsel lösen können, die die Menschheit seit dem Altertum beschäftigen. So zum Beispiel, ob das Auge Gottes aus dem Himmel auf uns herabsieht, oder was das Sechseck, das man am Pol von Saturn sehen kann, bedeutet. Jede Form erzählt ihre eigene Geschichte über die Herkunft eines Objektes und darüber, wie physikalische Formen das Universum gestaltet haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Universe: Ancient Mysteries Solved Altersempfehlung: ab 12