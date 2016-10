N24 Doku 20:15 bis 21:15 Magazin Welt der Wunder Reise in die Erdatmosphäre: Kann ein einfacher Ballon bis ins Weltall aufsteigen? Reise in die Erdatmosphäre: Kann ein einfacher Ballon bis ins Weltall aufsteigen? D 2015 Merken Der Plan: mit einem kleinen Ballon und einfachsten Mitteln bis in den Weltraum fliegen und nebenbei damit einen noch nicht erreichten Höhenrekord aufstellen. Kann das Experiment wirklich gelingen? "Welt der Wunder" begleitet die Bastelpioniere und zeigt das unglaubliche Ergebnis ihrer Idee. Außerdem: Wie werden Flugzeugturbinen hergestellt? Auf den Spuren der Gladiatoren - was fasziniert Menschen bis heute an den römischen Kämpfern? Und: Saft des Lebens - wie viel steckt im Blut? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder