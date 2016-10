Pro7 Fun 02:55 bis 04:20 Horrorfilm Cold Prey 2 Resurrection - Kälter als der Tod N 2008 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eine Gruppe junger Leute ist auf einem Wintersportausflug von einem wahnsinnigen Serienkiller bis auf die letzte Frau dezimiert worden. Diese erwacht nun in einem provinziellen Krankenhausbett und kann sich des mulmigen Gefühls nicht erwehren, dass ihr der Täter immer noch nachsteigt. Tatsächlich knöpft sich der Unhold zu diesem Zeitpunkt bereits die wenigen anwesenden Angestellten und Patienten der Reihe nach vor. Das Mädchen, das ihm entkam, schließt sich mit anderen zur Gegenwehr zusammen. Wobei die Polizei keine rechte Hilfe ist. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Ingrid Bolsø Berdal (Jannicke) Marthe Snorresdotter Rovik (Camilla) Kim Wifladt (Ole) Johanna Mørck (Audhild) Fridtjov Såheim (Herman) Per Schaaning (Einar) Andreas Cappelen (Kim) Originaltitel: Fritt Vilt 2 Regie: Mats Stenberg Drehbuch: Thomas Moldestad, Martin Sundland, Roar Uthaug Kamera: Anders Flatland Musik: Magnus Beite Altersempfehlung: ab 18