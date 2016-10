Pro7 Fun 12:05 bis 13:55 Horrorfilm Dylan Dog: Dead of Night USA 2010 Nach dem Comic von Tiziano Sclavi 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der reiche Vater einer schönen jungen Frau wurde von etwas ermordet, das seine Tochter für einen Werwolf hält. Privatdetektiv Dylan Dog zeigt zunächst wenig Lust, sich mit dem Fall zu beschäftigen, hat er doch seit dem tragischen Tode einer ihm nahe stehenden Dame der Beschäftigung mit dem Übernatürlichen abgeschworen. Als aber bald darauf sein bester Freund und Assistent von demselben Werwolf getötet wird, legt er die Zurückhaltung ab, aktiviert alte Kontakte, und steckt auch schon mittendrin im Krieg der Nachtgestalten. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Brandon Routh (Dylan Dog) Anita Briem (Elizabeth) Sam Huntington (Marcus) Peter Stormare (Gabriel) Taye Diggs (Vargas) Kurt Angle (Wolfgang) Kent Jude Bernard (Slake) Originaltitel: Dylan Dog: Dead of Night Regie: Kevin Munroe Drehbuch: Thomas Dean Donnelly, Joshua Oppenheimer Kamera: Geoffrey Hall Musik: Klaus Badelt Altersempfehlung: ab 16